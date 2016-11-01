Пермь, 1 ноября, 2016, 09:57 — ИА Регнум. В Перми самоуправство коллекторов дошло до уголовного дела. Постановление полиции об отказе в возбуждении дела признано прокуратурой незаконным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, неравная битва гражданина с коллекторами длилась несколько месяцев в Орджоникидзевском районе Перми. Займ в размере 15 тыс. рублей местный житель взял в ноябре 2015-го. Но в январе уже 2016-го он не смог платить по займу. Через некоторое время членам семьи начали поступать угрозы расправы и требования отдать уже 33 тыс. рублей.

Примечательно, что с февраля гражданин неоднократно просил возбудить в отношении коллекторов уголовное дело. Полиция проводила проверку, по итогам которой неизменно принимала решение об отказе в возбуждении дела. Стражи порядка никак не могли найти в действиях коллекторов состава преступления.

Наконец, ситуацией заинтересовалась прокуратура. По результатам дополнительной проверки очередное постановление полиции об отказе в возбуждении дела отменили. Теперь дело расследуется по части 2 статьи 330 УК РФ («Самоуправство, совершённое с угрозой применим насилия»).

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Добавим, скандалы с участием коллекторов в Пермском крае возникают регулярно. Правда, правоохранительные органы не всегда готовы прийти на помощь гражданам. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года прокуратура также отменила постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела.

Наиболее трагический случай произошёл в Перми 8 сентября 2014 года — коллекторы до смерти забили друга должника. Впоследствии налётчики были осуждены к длительным срокам заключения.