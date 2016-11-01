Новосибирск, 1 ноября, 2016, 09:55 — ИА Регнум. В Новосибирске двое подростков совершили вооружённое нападение на своих знакомых, ворвавшись в их квартиру с целью ограбления. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Новосибирской области.

Wallspaper.ru Бита

«31 октября 2016 года около 13 часов в квартиру многоквартирного дома по ул. Забалуева в Ленинском районе г. Новосибирска ворвались 16-летние девушка и парень, которые руководствуясь корыстным мотивом и личными неприязненными отношениями решили завладеть деньгами и имуществом семьи», — сообщили в пресс-службе.

Подростки ворвались в квартиру и расправились сначала с 80-летней женщиной, проживающей в квартире. Подросток несколько раз ударил женщину деревянной битой, а затем — ножом. В это время его подельница ранила ножом 11-летнего мальчика, после чего закрыла его в комнате.

«Через непродолжительное время домой вернулась 41-летняя хозяйка квартиры, которую на пороге встретил 16-летний налетчик и нанес ей топором множественные рубленые раны головы и тела», — сообщили в пресс-службе.

Соседи пришли на помощь, услышав крик хозяйки. Девушку — подростка удалось задержать, а её подельник убежал, но позже его нашли и задержали.

Пострадавшие госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем».