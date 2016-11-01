Москва, 1 ноября, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Российские атлеты, отстраненные от участия в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, получат денежные компенсации. В списке получателей значатся 42 спортсмена, заявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, сообщает «Р-Спорт».

Дарья Антонова ИА REGNUM Компенсации

"42 легкоатлета получат денежную компенсацию от Фонда поддержки олимпийцев России. Общая выплата — около 40 миллионов рублей», — сказал Шляхтин.

Президент ВФЛА не стал уточнять, когда и какую именно сумму получит каждый из спортсменов, пояснив, что федерация занималась «только подготовкой претендентов на данные бонусы», а выплатами займется Фонд. Ранее СМИ сообщали, что Елена Исинбаева, Сергей Шубенков и Мария Кучина получат по 4 млн рублей, как и победители Олимпиады.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях. Позже Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.