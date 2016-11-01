Барнаул, 1 ноября, 2016, 09:55 — ИА Регнум.



Фрагмент реконструкции авиакатастрофы с пассажирским лайнером Airbus 321 авиакомпании «Когалымавиа»

«Прецедент Стаса Михайлова»

8 ноября Конституционный суд рассмотрит на соответствие Основному закону нормы о компенсации за нарушение авторских прав и прав на товарные знаки. Поводом для обращения стали два запроса Арбитражного суда Алтайского края, который в частности не смог решить спор между правообладателем на творчество певца Стаса Михайлова — компанией «Квадро-Паблишинг» — и предпринимателем, реализовавшим пиратский диск. Арбитражный суд обнаружил в Гражданском кодексе статьи, которые могут идти вразрез с конституционным принципом о праве на достойную жизнь, — об этом 21 октября пишут «Известия».

Сейчас представитель малого бизнеса может получить иск на сотни тысяч и даже миллионы рублей, если реализует пиратский диск или игрушку, копирующую чужой товарный знак. Размер компенсации за нарушение авторских, смежных прав и прав на товарные знаки в российском законодательстве фиксированный — от 10 тыс. до 5 млн рублей за каждый объект интеллектуальной собственности.

Арбитражный суд Алтайского края усомнился в справедливости действующего регулирования. По его мнению, из-за фиксированного размера компенсации суд не может ее уменьшить, исходя из фактических последствий нарушения и с учетом требований разумности. Гражданский кодекс отдает приоритет механизму подсчета размера компенсации, в результате чего нарушителю грозит серьезная ответственность, даже если у «пострадавшего» убытки невелики. Это может противоречить ст. 2 Конституции РФ, согласно которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью, следует из запросов суда. Нарушают они и право каждого на судебную защиту его прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ), считает арбитражный суд.

Зачем СМИ «отправляют в отставку» губернатора?

ИА «ПолитСибРу» 28 октября прокомментировало ряд публикаций об якобы скорой отставке губернатора региона Александра Карлина, появившихся в некоторых федеральных СМИ. По данным информагентства, информацию об этом 26 октября сообщили 4 федеральных СМИ. Началось все с публикации в «Собеседнике». «Сославшись на источники в администрации президента, издание сообщило, что «сегодня-завтра соответствующие документы будут подписаны». По версии «Собеседника», причина готовящегося кадрового решения — «тяжелое экономическое положение края». Тему подхватила электронная газета «Век». Газета взяла интервью у коммунистки Нины Останиной, недавно безуспешно баллотировавшейся в Госдуму по Рубцовскому округу. По мнению Останиной, Кремль обратил внимание на самый низкий в стране результат «Единой России» на выборах. «Общая газета» подключила к комментированию местного оппозиционно настроенного общественного деятеля Станислава Андрейчука, а «Новые ведомости» — профессора МГИМО Валерия Соловья. Политолог резонно заметил, что «стопроцентной информация бывает только после опубликования президентского указа. Даже указ может быть подготовлен, лежать на столе, но не будет подписан. Такие случаи происходят, и не так уж редко», — отмечает «ПолитСибРу».

По словам начальника департамента информационной политики администрации края Андрея Ляпунова, «в течение многих лет возникают всплески подобных публикаций (в первой половине октября о возможной отставке писали «Версия» и «Независимая газета» — «ПОЛИТСИБРУ»), приуроченные к разным знаменательным датам, но комментировать слухи смысла нет».

Рассуждая о том, зачем СМИ «отправляют» губернатора в отставку, ИА «ПолитСибРу» в частности отмечает: «Когда же подобные материалы массированно появляются в СМИ далеко не первого эшелона, это наводит на мысль о чьем-то заказе. Об этом же говорит и то, что тема не получила дальнейшего развития.

По одной из версий, инициаторами публикаций могут быть спонсоры краевой организации КПРФ. Косвенно это подтверждается комментированием публикации «Собеседника» Ниной Останиной. Кстати, некоторые наблюдатели считают, что за Евгением Корчагиным, который безуспешно ездил в Москву на желтом «Запорожце», чтобы встретиться с Владимиром Путиным, а сейчас собирает подписи за отставку Александра Карлина, стоят те же инвесторы».

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«По мнению экспертов, за распространением якобы имеющих место утечек о готовящейся отставке губернатора может стоять бизнес из другого региона, выторговывающий для себя какие-то преференции на Алтае. И этот бизнес может использовать в своих целях и коммунистов, и Корчагина, и других. Такого мнения, например, придерживаются некоторые краевые чиновники», — пишет «ПолитСибРу».

Госдолг стабилен

По итогам трех кварталов 2016 года размер государственного долга Алтайского края остался таким же, каким он был в первом квартале 2016 года — 2,438 миллиарда рублей. Такие данные 31 октября приводит ИА «Амител» со ссылкой на региональный комитет администрации региона по финансовой, налоговой и кредитной политике. Из этой суммы 2,433 миллиарда рублей приходится на бюджетные кредиты. Еще 4,7 миллиона рублей выпадает на государственные гарантии.

«Вообще, региону удается избегать крупных займов в период общемировой экономической нестабильности и не залазить в долговую яму. Такую практику, к слову, используют далеко не все сибирские регионы. Так, крупнейшими должниками в Сибирском федеральном округе остаются Красноярский край и Новосибирская область, которые к 1 октября имели государственный долг в 90,7 и 40,9 миллиарда рублей соответственно», — пишет ИА «Амител».

Алтайский ретейл и новые кассы

Чтобы успеть адаптироваться к новым требованиям обновленного Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», предпринимателям придется потратиться на переоборудование и научиться работать по новым правилам. Между тем, у специалистов IT-отделов все еще остаются вопросы к системе. Они полагают, что аврала в последние месяцы до перехода не избежать. О том, как к этому событию готовится алтайский ретейл 27 октября написал сайт ИД «Алтапресс».

В Алтайском крае зарегистрировано около 30 тыс. касс. С 1 июля будущего года все они должны начать в режиме онлайн передавать данные о покупках в налоговую службу. Причем уже с февраля 2017-го в налоговой можно будет зарегистрировать только технику нового образца, которая сразу же должна начать работать по-новому. Новшества потребуют от всех участников рынка усилий и капиталовложений.

Новые кассы стоят 20−35 тыс. рублей в зависимости от того, с какой нагрузкой технике придется работать. Если же у предпринимателя стоит модель из нового реестра, он сможет обновить ее примерно за 16 тыс. рублей. Еще одна статья расходов — программное обеспечение для управления кассами. Кому-то его придется доработать, кому-то — внедрить с нуля. И, наконец, налогоплательщик должен будет заключить договор с одним из пяти ОФД. Обслуживание одной кассы стоит 3 тыс. рублей в год. Плюс, возможно, появится еще сеть агентов. Стоимость их услуг пока непонятна.

«По словам Павла Старцева, налоговая уже провела эксперимент, в котором протестировала систему. Результатами специалисты довольны. Однако исполнители говорят о множестве «узких мест». Так, уже в сентябре налоговики должны были предоставить возможность зарегистрировать кассы через личные кабинеты, а в октябре планировался запуск системы в тестовом режиме. По факту кнопка для регистрации касс появилась только в 20-х числах октября, но по состоянию на 24 октября она еще не работала. А еще предстоит заключить договор с ОФД, чтобы попробовать работать с ним в тестовом режиме», — пишет ИД «Алтапресс».

Смертность снижается

За январь-сентябрь 2016 года показатель смертности (на 1000 человек) в регионе снизился на 0,3% — до 14,1, — такие данные 31 октября со ссылкой на Алтайкрайстат публикует «Алтайская правда». Всего за этот период умерли 24 тыс. 999 человек. По сравнению с аналогичной датой прошло года, это на 755 жителей меньше.

Сократилось количество смертей от болезней системы кровообращения и внешних (насильственных) причин, продолжает снижаться младенческая смертность. Устойчивая тенденция к снижению смертности населения регистрируется в регионе с апреля 2015 года, — пишет «АП».

Молочный фальсификат

Фальсификат (55% всех проб сливочного масла), обнаруженный Роспотребнадзором, прибыл в Алтайский край из других регионов, — об этом 28 октября со ссылкой на официальное заявление ведомства, сообщило ИА «Банкфакс».

Отдельно Управление Роспотребнадзора в Алтайском крае отмечает, что как раз произведенная в Алтайском крае «молочка» является полезной и безопасной. «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 2016 года ведет на официальном сайте «список честных» предприятий производителей молока и молочной продукции, в который внесен филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн» Рубцовский молочный завод». В «черном списке» нет ни одного алтайского молокоперерабатывающего предприятия. Кроме того, по результатам лабораторных испытаний, проведенных Российской системой качества (Роскачество) из 64 образцов самых популярных у россиян федеральных и региональных торговых марок сливочное масло компании «Киприно» признано качественным и безопасным», — отмечается в публикации.

Бюджет Барнаула-2017 в проекте

Барнаульские депутаты приняли бюджет города в первом чтении. Общий объем доходов на следующий год планируется на уровне 6 миллиардов рублей, расходы — почти на 400 миллионов больше. Об этом сообщает 28 октября Служба Новостей FM-Продакшн.

При формировании бюджета учитывалось участие Барнаула в реализации крупных социальных и инфраструктурных проектах в рамках федеральных и краевых программ. За принятие городского бюджета в первом чтении проголосовало большинство депутатов, двое воздержались.

Виноградники под снегом

Амбициозный проект по производству французского вина на Алтае, похоже, провалился. Судьба знаменитого французского виноградника, который несколько лет назад заложили в Алтайском районе, становится все более туманной. Поля заросли сорняками, а сам виноград стоит неубранным под открытым снежным небом, — об этом 28 октября сообщили «Вести-Алтай».

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«Лоза не замерзнет», — отвечает владелец виноградников Владимир Вагнер. По его словам, все под контролем и все идет по плану: виноград специально не стали обрезать и укрывать от морозов, чтобы он закалялся, и сорняки тоже нужны «чтобы снег не выдуло, чтобы виноград в траве был».

Неубранные грозди — говорит директор предприятия Алтайская Лоза — тоже неспроста. Их оставили, чтобы собрать зимний урожай: из замороженного и подгнившего винограда будут делать особый сорт — ледяное вино.

«Но, похоже, о промышленных объемах вина пока можно забыть. Не могут получить лицензию. Да и делать негде — Алтайский винзавод продан и перепрофилирован под производство минеральной воды. Вложивший во французскую мечту и потерявший массу денег и сил Владимир Вагнер в свою истину ещё верит и, несмотря ни на что, собирается и дальше работать. Хотя, похоже, без помощи тут уже не обойтись», — резюмируют «Вести».

Новая котельная в Камне-на-Оби

В Камне-на-Оби вводят в строй новую котельную мощностью 9 мегаватт. Ее строительство ведется в районе железнодорожного вокзала взамен аварийной 44-й, — пишет 27 октября газета «Каменске известия». Средства на возведение социально значимого объекта выделили из краевого бюджета в размере 45 млн руб. Работы на стройплощадке начались в первой декаде августа. Сейчас потребители получают тепло от 44-й.

Строительство новой котельной идет со значительным опережением графика. По состоянию на 20 октября уже установлены каркас здания, четыре котла, насосное оборудование, дымовая труба. Закончен монтаж теплообменного и тягодутьевого оборудования, ведутся работы по монтажу системы золоудаления. Срок ввода объекта в эксплуатацию 12 декабря 2016 года.

Сыров будет больше

25 октября после реконструкции открылся завод «Троицкий маслосыродел», — об этом 31 октября сообщает газета «На земле троицкой».

На заводе установили современное высокотехнологичное оборудование, построили сырохранилище, цех по приемке молока, полностью был обновлен аппаратный участок и на 30% увеличена мощность солильного отделения. В сыродельном цехе увеличили емкость камер созревания сыра, для улучшения качества сырной продукции установили систему климатического контроля.

На эти цели израсходовано более 260 миллионов рублей. На сегодняшний день производственные мощности ООО «Троицкий маслосыродел» позволяют перерабатывать до 120 тонн молока в сутки, а само предприятие нацелено на производство высококачественных сыров различных марок, в том числе и таких новых для завода, как «Тельзитер», «Гауда», «Домашний». Продукция завода отправляется в регионы России.

Памяти жертв Airbus 321

В Барнауле сегодня поминают жертв катастрофы, произошедшей год назад с пассажирским лайнером Airbus 321 авиакомпании «Когалымавиа».

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Самолет, следовавший из Египетского Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на территории Египта в результате теракта. Погибли 224 человека. Москва приняла решение о полной приостановке авиасообщения между Россией и Египтом, которое действует до сих пор, — напоминают «Наши новости».

Среди погибших были и две уроженки Алтая: 27-летняя жительница Барнаула Юлия Масленникова и бортпроводница Ирина Олару из Горно-Алтайска. Родным всех погибших в авиакатастрофе выплатили более двух миллионов рублей компенсации. Возможно, это и стало причиной борьбы, которая развернулась за право воспитывать дочь погибшей Юлии Масленниковой — Веронику. Сама девочка хотела остаться с прабабушкой. На опекунство также претендовали папа, который до этого не участвовал в воспитании девочки, и бабушка. И лишь в августе, спустя почти год, суд поставил точку в этом деле — стало известно, что девочка все-таки остается с прабабушкой.

В Барнауле погибших поминают сегодня, 1 ноября: на площади Свободы проходит памятный митинг.