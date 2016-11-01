Москва, 1 ноября, 2016, 09:51 — ИА Регнум. В нынешнем октябре российские граждане по-прежнему самые многочисленные отдыхающие на курортах Турции. Усилия крупных российских туроператоров, стабилизация рубля в совокупности с осенней хандрой все-таки сделали свое дело. Конечно, турецкому турбизнесу, который за сезон 2016 года недосчитался более 4 млрд долларов, этот факт вряд ли позволит исправить положение, но тем не менее 2016 год можно будет завершить с надеждами на будущее, заявила корреспонденту ИА REGNUM д.э.н., профессор, директор НИИ индустрии гостеприимства РЭУ им. Г.В.Плеханова Елена Джанджугазова.

Touristrail.ru Турция. Стамбул

Вместе с тем, по её мнению, «ждать прежних показателей и по динамике потоков, и по объемам получаемых доходов турецкой стороне, конечно, не следует. Сегодня туристы готовы тратить в Турции не более 700−800 долларов, именно по этой причине особенно популярны пакетные туры. Кроме того, значительно снижаются и косвенные расходы туристов — шопинг, экскурсионные поездки и пр. Все дополнительные расходы туристы сильно урезают. Однако, несмотря ни на что, активное возвращение российских туристов после восстановления чартерного сообщения позволило турецкой стороне несколько смягчить отрицательную картину проходящего сезона».

«Как известно, туризм — это вид деятельности, способный стабильно развиваться только в благоприятных политических условиях. Нестабильная международная обстановка в сочетании с террористической угрозой лишила турецкие курорты почти трети иностранных туристов, только благодаря продуманной пространственной организации турецкого туризма удается избежать полного провала. В Турции все популярные курорты находятся на достаточном расстоянии от крупных городских агломераций, что в значительной степени снижает прямую угрозу терроризма. Однако, несмотря на это, потоки из Европы сильно уменьшились», — отметила Джанджугазова.

«Российские туристы, напротив, остаются, пожалуй, самыми лояльными туристами, но медленные тектонические сдвиги на мировом и региональном туристском ландшафте все равно идут, и «великолепный век» туризма в Турции, похоже, близок к завершению», — высказала свое мнение эксперт.

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