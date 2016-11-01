Черкесск, 1 ноября, 2016, 09:49 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в эти дни проходит осенняя призывная кампания. На призывных пунктах отбираются самые достойные для несения службы жители региона. Всего на службу в войска призовут 780 человек, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

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В настоящее время работа призывных комиссий в городах и районах проходит в плановом порядке, задание по призыву, как отметил военный комиссар Карачаево-Черкесии Арсен Темиров, будет выполнено.

По словам военкома, призывники из Карачаево-Черкесии на хорошем счету в различных войсковых подразделениях Вооруженных сил РФ. Поэтому квота для региона ежегодно увеличивается.

В текущем году большинство из призывников попадут на службу в войска Национальной гвардии — 303 человека и в Сухопутные войска — 229 человек. В Военно-воздушные войска будут направлены 82 человека, в войска Военно-космической обороны — 60 новобранцев, еще 74 — в Железнодорожные войска.

Напомним, в весенне-летнюю призывную кампанию из Карачаево-Черкесии отправились на армейскую службу 600 призывников. При этом 15,8% новобранцев успели получить до службы в армии высшее образование, почти 46% прошли обучение по военно-учетным специальностям в ДОСААФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлогодний осенний призыв из Карачаево-Черкесии на службу в армию были направлены 840 человек. Большинство из них — 372 призывника — попали во внутренние войска МВД России. Еще 224 человека — в Сухопутные войска и 104 человека — в войска Военно-космических сил.

Кроме того, немногочисленными группами от 5 до 39 человек новобранцы республики были направлены в войска Военно-воздушных сил, Железнодорожные войска, Ракетные войска стратегического назначения, Военно-морской флот, Воздушно-десантные войска и войска МЧС.

Отметим, что если около пяти лет назад из республики призывались на армейскую службу всего около 300−400 человек, то в последние три года появилась тенденция к увеличению квоты на регион. Так, в 2014 году из Карачаево-Черкесии было призвано на службу в армию 1004 человека, в 2015 году — 1440 новобранцев, в 2016 году — 1380 человек.