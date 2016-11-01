Москва, 1 ноября, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Распоряжением правительство РФ Минпромторгу направляются бюджетные ассигнования в размере 1 млрд рублей для предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям в 2016 году, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Такая мера господдержки позволит решить проблемы с выводом пилотной партии оборудования на рынок в условиях отсутствия опыта эксплуатации. Кроме того, выпуск и реализация начальной партии связаны с повышенными издержками, которые не позволяют сформировать привлекательные для потребителей условия.

Принятое решение позволит сократить расходы предприятий и обеспечить необходимую поддержку российских производителей нефтегазового машиностроения, станкоинструментальной промышленности, тяжёлого машиностроения, энергетического машиностроения и машиностроения пищевой промышленности по выпуску новых видов продукции, увеличить количество выпускаемых современных высокотехнологичных средств производства, создать новые рабочие места, в том числе в смежных отраслях.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 27 октября 2016 года.