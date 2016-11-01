Вашингтон, 1 ноября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. При прохождении через Панамский канал корабль ВМС США LCS-6 USS Montgomery получил повреждение корпуса, пишет USNI News.

Dmitryshulgin.com LCS-6 USS Montgomery

Инцидент произошел 29 октября — тогда судно проходило из Атлантического океана в Тихий. Сейчас корабль продолжает свой путь и достигнет пункта назначения — порта приписки в Сан-Диего — уже в ноябре.

По данным представителя ВМС США Райана Перри, Montgomery столкнулся с одной из стен шлюза и получил пробоину (ширина — 45 см). По его словам, «пробоина находится на высоте 8−10 футов над ватерлинией и не представляет угрозы попадания воды».

Это третий инцидент с боевым кораблем Montgomery с тех пор, как его ввели в строй — с начала осени 2016 г.

13 сентября экипаж обнаружил попадание воды в гидравлическую систему охлаждения.

4 октября в районе Флориды из-за неисправности в двигателе корабль был взят на буксир.