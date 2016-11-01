Вашингтон, 1 ноября, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Несмотря на сделанное ФБР заявление о том, что необходимо начать новое расследование по поводу электронной почты кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, демократ продолжает сохранять шестипроцентный «отрыв» в рейтинге от своего оппонента — кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Таковы результаты предварительного опроса, передаёт телеканалом NBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ринг

По другим данным, разрыв в рейтингах сократился, и сейчас Клинтон опережает Трампа только на пять процентов. Демократа поддерживает 44% электората, республиканца — 39%, сообщает Reuters.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября директор ФБР Джеймс Коми объявил о возобновлении расследования по делу об использовании Клинтон личного почтового ящика для ведения служебной переписки, когда она была государственный секретарём США. 29 октября ФБР вело переговоры с минюстом США о получении ордера, который бы позволил сотрудникам бюро прочитать любое из найденных писем.

31 октября министерство юстиции США выдало официальное разрешение ФБР для изучения новых писем Клинтон. Неизвестно, сможет ли ФБР закончить следствие о переписке Клинтон до начала президентских выборов США.