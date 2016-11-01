Благовещенск, 1 ноября, 2016, 09:54 — ИА Регнум. В амурском посёлке Бурея завтра, 2 ноября, должен состояться суд над матерью-одиночкой Ольгой Исхаковой. Молодую девушку, у которой в апреле этого года силой забрали шестимесячного сына, обвиняют в применении насилия в отношении полицейского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Керецкий. Спаси! (фрагмент). 1942

Читайте также: Шок для ребёнка и слёзы матери: о жертвах ювенальной юстиции в Приамурье

В апреле бурейские чиновники вместе с полицейскими ворвались в дом Ольги Исхаковой с целью отнять у неё ребёнка, которому молодая мама не хотела делать прививку от гепатита — позже у мальчика обнаружат непереносимость этого вида прививки. Когда девушка отказалась добровольно отдать шестимесячного сына, были применены дубинки и электрошокер.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Ольга также рассказала, что ей был сделан некий укол, от которого «в глазах потемнело, и она в течение нескольких часов не могла ходить».

После звонков на горячую линию защиты семьи в Москву, в приёмную губернатора, обращения в СМИ, о ситуации также стало известно в «Родительском Всероссийском Сопротивлении», матери удалось вернуть ребёнка.

Однако на этом история не закончилась: Ольга Исхакова сняла побои, однако в СУ СКР по Бурейскому району в возбуждении уголовного дела якобы из-за отсутствия состава преступления, ей было отказано. При этом ровно через день после обращения к медэкспертам заявление о нанесении побоев написал уже один из полицейских.

В конце минувшей недели очередной раз огласке историю из амурской глубинки предала глава «Родительского Всероссийского Сопротивления» Мария Мамиконян.

«В результате сейчас эту молодую мать привлекли к суду за то, что она поцарапала полицейского в тот момент, когда он отбирал у неё ребенка. А что она должна была делать? Спокойно его отдать? Вот тогда она была бы матерью, не заботящейся о своем ребёнке», — прокомментировала историю Ольги Исхаковой глава «Родительского Всероссийского Сопротивления» на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Сегодня молодой девушке грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч рублей. Ездить в Бурейский суд Ольге приходится из Благовещенска, что на бюджете матери-одиночки сказывается весьма ощутимо, аналогично — оплата услуг адвоката.