Москва, 1 ноября, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Новая неделя для рынка нефти началась крайне неудачно. Brent накрыла мощная волна продаж, в результате которых котировки просели на 4%, нащупав дно под 48,50, отметил директор по развитию eToro в РФ и СНГ Павел Салас.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«С того момента, как 10 октября баррель Brent достиг пика на 53,73, цена потеряла более пяти фигур. И в свете все более мрачных перспектив многие задаются вопросом: как долго будет падать актив? На данном этапе не видно обнадеживающих предпосылок того, что достигнутые на алжирском саммите общие договоренности трансформируются в официальный документ, подписанный не только членами картеля, но и другими производителями», — пояснил Салас.

По его мнению, «немаловажен и тот факт, что согласия сейчас нет даже внутри организации, не говоря уже о формате ОПЕК+. Если хотя бы один производитель не даст согласие на «исключение» для Ирака и Ирана, переговоры не увенчаются успехом. Итак, сквозь призму текущего положения дел месячные перспективы рынка энергоносителей выглядят удручающе».

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«Также краткосрочные перспективы нефти омрачает широко ожидаемое заседание Федрезерва. В течение последних недель рынки закладываются на более «жесткую» риторику Дж. Йеллен, которая может подать сигнал о декабрьском повышении ставки. В этом случае Brent получит двойной удар — как рисковый актив, а также как актив, номинированный в USD. C учетом вышеперечисленных факторов, после некоторой передышки не исключено развития нисходящего движения барреля с ближайшей целью на 48,20 и далее — 47,90», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 1 ноября, мировые цены на нефть перешли к коррекционному росту после снижения днем ранее до минимальных отметок с конца сентября на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг реализации алжирских договоренностей ОПЕК по ограничению добычи. Так, стоимость нефти марки Brent выросла на 0,66%, до 48,93 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднималась на 0,45%, до $47,07.