Пекин, 1 ноября, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Китайская ассоциация потребителей опубликовала доклад, согласно которому пожароопасные смартфоны Samsung Galaxy Note 7 стали наиболее распространенной причиной для жалоб среди китайских покупателей в третьем квартале 2016 г.

Thebetterday.tistory.com Samsung Galaxy Note 7

Компетентные органы рассмотрели около 30 тыс. жалоб на предметы электроники и бытовую технику, более 33% из которых приходились на продукцию компании Samsung, пишет «Сина синьвэнь».

В список самой некачественной продукции также вошли китайские автомобили, одежда и обувь, а также продукты питания.

В октябре стало известно, что китайское отделение компании Samsung Electronics Co Ltd отзовет все 190 984 смартфона Galaxy Note 7, проданные на территории КНР. В сентябре в КНР было отозвано 1 858 смартфонов Galaxy Note 7.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 октября Администрация гражданской авиации КНР опубликовала инструкцию, согласно которой южнокорейский смартфон Samsung Galaxy Note 7 попадает под полный запрет на борту всех китайских самолетов из-за потенциальной опасности пожара.