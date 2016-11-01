Калуга, 1 ноября, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Сегодня, 1 ноября, властями Калуги официально закрыт вещевой рынок на улице Кирова. Предпринимателям, торгующим продуктами, разрешено остаться на Центральном рынке до марта 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Фото Виктора Комиссарова Предприниматели вместе с семьями встали в пикете на Театральной площади в Калуге

Накануне около 400 предпринимателей вместе с семьями и маленькими детьми пикетировали Театральную площадь Калуги. Это люди, которые не пошли на уговоры чиновников и категорически не желают мириться с решением о закрытии вещевых рядов в центре города. У многих взрослых и маленьких пикетчиков в руках были плакаты с надписями: «Рынок — конкурент торговым центрам», «У калужан нет доверия к власти», «Губернатор, услышь нас», «Нет чиновничьему беспределу!», «Центр без рынка — позор для города!».

Ранее в поддержку сохранения центрального рынка в Калуге на улице Кирова организаторами пикета было собрано более 4500 подписей горожан. Пикет прошел организованно и без эксцессов. Многие из собравшихся заявили журналистам о том, что если власти их не услышат, то они решительно выскажутся о вотуме недоверия городскому голове Константину Горобцову и будут жаловаться в приемную президента Российской Федерации.

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Пикетирующие предложили властям провести референдум среди калужан, чтобы выяснить их мнение: нужен ли рынок в центре города, а также отложить перенос вещевого рынка на полгода, так как многие коммерсанты «влезли в долги», набрали коммерческих кредитов, закупив товары для предновогодней торговли.

Впрочем, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов заявил, что у торговцев с Центрального рынка есть альтернатива. В связи с реорганизаций городского рынка он рекомендовал для торговли семь оборудованных площадок в разных районах Калуги. Однако предложение властей явно не устраивает пикетчиков. Многие коммерческие точки для торговли не подходят из-за их значительной отдаленности от центра города и неухоженности. К тому же предприниматели, годами торговавшие на Центральном рынке, опасаются, что их просто «заманивают» в пустующие без особого внимания со стороны покупателей торговые центры, якобы недорогой арендой, чтобы впоследствии взвинтить цены на места для торговли под крышей этих самых центров.

«Рынок в центре Калуги — это наш «ручеек жизни» — заявила в рамках пикета ветеран труда 77-летняя калужанка, председатель ТСЖ «Огарева 11/8» Эмма Канавальчук.

«Я не предприниматель и не арендатор, а обычный житель крупного микрорайона, на территории которого находится ликвидируемый властями Центральный городской рынок. Никто и никогда не выходил к нам, жителям микрорайона, с предложением обсудить вопрос о сносе рынка. Да такой вопрос и не может ставиться. Судите сами — мне уже много лет, у меня мизерная пенсия и нет личного транспорта. И как мне теперь добираться за пучком петрушки и носочками до нового рынка, который за много километров от моего дома?! И это при том, что общественным транспортом добраться до нового рынка сложно. Рынок в центре города необходим, он доступен для нас, людей с низким достатком. И еще. Как можно мэру города накануне общенародного праздника — Дня народного единства, дня примирения, оставить тысячу семей с маленькими детьми без работы, а, значит, и без средств к существованию», — подчеркнула калужанка в защиту рынка.

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Но властям, похоже, безразлично мнение калужан. К собравшимся на пикет никто из чиновников и депутатов не пришел. Сторонятся проблемы даже те, кто по долгу службы и совести обязан защищать людей — областные уполномоченные по правам человека и предпринимателей. Впрочем, не каждый госслужащий области решится оспорить губернаторское решение.

Как сообщало ИА REGNUM , идея ликвидации Центрального городского рынка Калуги три года назад была публично озвучена губернатором области Анатолием Артамоновым. Он предложил городским властям вместо рынка оборудовать дендропарк с ориентировочной стоимостью строительства 800 млн рублей. Уже тогда торгующие на рынке предприниматели обратились в Общественную палату Калужской области с целью добиться широкого обсуждения столь неожиданного предложения. К однозначному решению тогда не пришли, но все последующие действия городской управы Калуги оказались направлены на реализацию идеи губернатора.

В итоге всем, кто осуществлял торговлю на старом рынке, предложили свернуться и продолжить свою деятельность в двух торговых центрах, принадлежащих уже не городу, а частным компаниям. В одном случае речь шла о торговом центре, находящемся вне зоны жилой застройки и маршрутов общественного транспорта, в другом — о здании с арендными расценками, втрое превышающими действующие на муниципальном рынке.

Кстати, ранее, после ликвидации в центре Калуги так называемого Белорусского вещевого рынка на освободившейся территории вместо анонсированного властями зелёного скверика для отдыха калужан появилась очередная платная автомобильная парковка.