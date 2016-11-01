Серпухов, Московская область, 1 ноября, 2016, 10:33 — ИА Регнум. В Московской области, как и в ряде других регионов РФ, проходит очередной этап программы капитального ремонта жилых многоквартирных домов. По заявлениям подмосковных властей, выполнено уже более 71% плана 2016 года. Тем не менее, как корреспонденту ИА REGNUM заявил глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, качество выполняемых работ, проводимых в муниципалитете, оставляет желать лучшего, а выбор подрядчиков остается крайне непрозрачным.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт

«К примеру, в деревне Турово ужаснейший конфликт. В одном доме подрядчик снял крышу, все пролило, всем испортили квартиры. Теперь они во втором доме хотели содрать мягкую кровлю. Им говорили, что надо сделать швы, а кровлю силами муниципалитета делали в прошлом году. Нет, они туда поперлись, и вчера их буквально физически туда не пускали. В поселке Оболенск, наоборот, им говорили, чтобы им сделали кровлю, а подрядчики пытаются сделать другие работы. Теперь капремонт в Оболенске перенесли. На Пролетарке ужаснейшее качество работ. Часть ремонтов также перенесли. Где ни ткни — везде ужасное качество. Качество работ такое, что в лучшем случае тратится половина всех денег. Получается, что 80% фактически расхищается, и это по всем районам. В Чеховском районе был тоже недоволен глава», — пояснил Шестун, подчеркнув, что муниципалитет неоднократно обращался с жалобами не только к властям региона, но и к правительству РФ, однако ситуация не изменилась.

«Это как Воробьеву (губернатор Московской области Андрей Воробьев. — Прим. ред.) жаловаться на Воробьева», — заключил Шестун.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор Института государственного и муниципального управления ВШЭ Виктор Колесник, ситуация с капитальным ремонтом в других регионах страны не сильно отличается от Московской области.

«Судя по прессе, ситуация во всех регионах страны не сильно отличается от Московской области. То где-то с треском вылетел директор фонда (капитального ремонта. — Прим. ред.), то где-то пойман, что его доходы кратно превышают предыдущие. Хотя и было заявлено на начальном этапе, что директором фонда будут выбирать по конкурсу, но если судить по скандалам, которые происходят с завидной частотой, то начинаешь задумываться: а что это были за критерии и кто их формировал?» — заявил Колесник.

По мнению эксперта, ситуация может измениться только после честной работы над ошибками со стороны чиновников, но пока капитальный ремонт все больше напоминает осваивание выделенных средств.

«Что касается того, каким образом можно изменить ситуацию, то тут два подхода: либо заниматься косметическим ремонтом довольно шаткой конструкции, по которой рано или поздно пойдут трещины, либо ответственным лицам взять на себя смелость и признать ошибку и прилагать усилия, чтобы ее исправить, потому что даже работы, которые проводятся нынче за счет средств фонда, они менее всего напоминают капитальный ремонт, а более всего напоминают желание руководителей этих фондов и тех, кто их курирует, быстрее освоить поступившие средства», — заключил Колесник.

Напомним, по словам министра жилищно-коммунального хозяйства региона Евгения Хромушина, капитальный ремонт жилых многоквартирных домов в Московской области в 2016 году завершен на 71%. Приемка работ и оформление документов осуществляется уже в 1767 многоквартирных домах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в региональную программу капитального ремонта было включено около 2,5 тысячи многоквартирных домов, в 25% из них будет проведен комплексный ремонт, включающий в себя два, три и более вида работ. Общий объем фонда капитального ремонта — более 10 млрд рублей.