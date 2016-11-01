Сотрудница CNN, заранее сообщившая Клинтон вопрос на дебатах, уволена
Вашингтон, 1 ноября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Американский политический аналитик Донна Бразил, подсказывавшая кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон возможные вопросы на дебатах с её оппонентом Дональдом Трампом, уволена из телекомпании CNN, пишет газета The New York Times.
Уточняется, что после очередной публикации писем председателя предвыборной кампании Клинтон на президентских выборах в США Джона Подесты на сайте WikiLeaks стало известно о связях Бразил и предвыборного штаба Клинтон. Из переписки следует, что аналитик предупреждала Подесту о возможном вопросе, который будет задан Клинтон на дебатах.
Речь шла о людях, которые хотели попросить оказать помощь жителям города Флинт (штат Мичиган, США), в воде которого был обнаружен свинец. Такой вопрос действительно прозвучал на дебатах.
Комментируя информацию о сплывшей связи Бразил и Клинтон, представитель телеканала СNN Лоурен Пратапас отметил, что аналитик уйдёт в отставку: она уже согласилась сделать это.
«Мы испытали колоссальное неудобство, после того как узнали о её связях с кампанией Клинтон в то время, когда Бразил была сотрудником CNN», — сказал Пратапас. При этом выяснилось, что Бразил не получала доступ к информации от телеканала.