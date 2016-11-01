Вашингтон, 1 ноября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Американский политический аналитик Донна Бразил, подсказывавшая кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон возможные вопросы на дебатах с её оппонентом Дональдом Трампом, уволена из телекомпании CNN, пишет газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Уточняется, что после очередной публикации писем председателя предвыборной кампании Клинтон на президентских выборах в США Джона Подесты на сайте WikiLeaks стало известно о связях Бразил и предвыборного штаба Клинтон. Из переписки следует, что аналитик предупреждала Подесту о возможном вопросе, который будет задан Клинтон на дебатах.

Речь шла о людях, которые хотели попросить оказать помощь жителям города Флинт (штат Мичиган, США), в воде которого был обнаружен свинец. Такой вопрос действительно прозвучал на дебатах.

Комментируя информацию о сплывшей связи Бразил и Клинтон, представитель телеканала СNN Лоурен Пратапас отметил, что аналитик уйдёт в отставку: она уже согласилась сделать это.

«Мы испытали колоссальное неудобство, после того как узнали о её связях с кампанией Клинтон в то время, когда Бразил была сотрудником CNN», — сказал Пратапас. При этом выяснилось, что Бразил не получала доступ к информации от телеканала.