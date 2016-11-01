Москва, 1 ноября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. В первый день недели и последний день месяца (31 октября) рубль сдал позиции против основных соперников. Валюта закономерно снизилась в ответ на массовые распродажи на рынке нефти, отметил аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«В ходе встречи на минувших выходных члены ОПЕК не пришли к конкретным договоренностям, что породило новую волну сомнений в том, что картель сдержит «алжирские обещания». На этом фоне и нефть, и рубль могут продолжить движение вниз. Также не стоит забывать о том, что рынки готовятся к заседанию ФРС, которое стартует сегодня, 1 ноября, и завершится 3 ноября вечером. Ожидания «жесткой» риторики и намеков на декабрьское повышение ставки будут и далее подрывать силы рисковых активов, поддерживая USD», — пояснил Ковалев.

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«В этих условиях следующей целью доллара станет отметка 63,50 рубля. Если паре удастся закрепиться в этой зоне, в ближайшие дни не исключено движение к отметке 64 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 1 ноября Центробанк РФ повысил официальные курсы американского доллара и европейской валюты по отношению к рублю. Так, стоимость евро к рублю выросла на 60,80 копейки и составила 69,27 рубля. Курс доллара увеличился на 31,37 копейки и достиг показателя 63,22 рубля. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,66%, до 48,93 доллара за баррель.