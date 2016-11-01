Санкт-Петербург, 1 ноября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. На улице Народной в Невском районе Санкт-Петербурга рано утром 1 ноября из-за прорыва теплотрассы один из дворов оказался залит кипятком. В «Теплосети Санкт-Петербурга» обещают починить трубу до вечера.

Https://vk.com/spb_today Коммунальная авария на Народной улице Петербурга. Скриншот из группы «ДТП и ЧП»

О происшествии встревоженные жильцы сообщили около семи часов утра в популярной группе в соцсети.

«Во дворе дома 68 корп 2 по Народной улице авария — прорвало трубу с горячей водой. Аварийка уже всё перекрыла, работают, двор перекрыт! Сквозного проезда, любимого многими, нет», — такое сообщение оставила пользователь под ником «Анна Федорова».

Жильцы домов по Народной улице живо откликнулись и рассказали, что в их квартирах уже исчезла горячая вода.

«Дома нет горячей воды мыть голову пришлось холодной», — посетовала одна из жительниц района.

«Еще зима не началась — уже всё по швам трещит…»;

«Ежегодные плановые прорывы, ничего удивительного», — поддержали другие горожане.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно сообщили, что на трубопроводе диаметром 150 мм по улице Народная, дом 68, корпус 2, с 08:30 ведутся ремонтные работы. Плановый срок их окончания — 18:30.

Как сообщал ранее генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко, в ходе подготовки к отопительному сезону этого года планировалось реконструировать 23,4 км труб на 50-ти объектах.

По данным Смольного, в прошлом отопительном сезоне общее количество технологических нарушений составило 8054 случая, что на 1% больше, чем в отопительном сезоне 2014/2015 гг. В сезон 2015/2016 число отключавшихся от теплоснабжения многоквартирных домов составило 85 642 (+10% к данным предыдущего сезона).