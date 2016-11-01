Москва, 1 ноября, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Ралли на нефтяном рынке в начале осени сменилось коррекцией вниз в конце октября. Нефть в сентябре-середине октября подорожала на 12,6%. В середине октября нефть даже поднималась выше $53 за баррель, обновив годовой максимум цены.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На саммите «Большой двадцатки», состоявшемся в китайском Ханчжоу в начале сентября, была достигнута договоренность между Россией и Саудовской Аравией о совместной координации действий по стабилизации нефтяного рынка. Эта новость способствовала ралли на нефтяном рынке, которое, хоть в сентябре и быстро выдохлось, но обозначило для нефтяных трейдеров новые горизонты, к которым можно стремиться уже в обозримом будущем. Ведь от мер по сокращению либо заморозке добычи черного золота зависит восстановление баланса на спотовом рынке нефти и дальнейший рост цены. Такая договоренность стала самым важным результатом саммита «двадцатки» в Китае.

А в конце сентября страны ОПЕК в ходе неофициального саммита в Алжире пришли к опять же неформальному соглашению о заморозке добычи нефти. Договорились, правда, не без некоторых уступок и исключений. В частности, Ирану было разрешено фактически не участвовать в соглашении, чтобы дать возможность восстановить долю на рынке, которую страна имела до введения против нее эмбарго развитых стран. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК, которая состоится в Вене 30 ноября.

Однако в начале ноября нефть начала корректироваться вниз. Это связано со спекулятивными причинами. Во-первых, с тем, что 2 ноября ФРС США примет решение о повышении процентной ставки либо об очередном отказе от повышения. Скорее всего, очередной отказ более вероятен. Однако трейдеры на этой почве нервничают и на всякий случай из фьючерсов на нефть перекладываются в менее рискованные активы, к которым относят доллар.

ОПЕК в настоящее время имеет политическую волю для достижения компромисса ради общего блага в виде высокой цены на «черное золото». Однако пока не все страны-члены ОПЕК разделяют энтузиазм руководства нефтяного картеля и стран, играющих в нем ведущую роль, таких как Саудовская Аравия и Иран. Возможно договоренность о заморозке добычи нефти на встрече 30 ноября все-таки будет достигнута, что приведет к росту котировок.

До конца 2016 года цена нефти сорта Brent достигнет уровня в $60 за баррель. В случае если страны ОПЕК опять не договорятся, то возможно краткосрочное снижение и даже обвал нефтяных котировок примерно до уровня в $45 за баррель. Однако рост спроса на нефть со стороны Китая, Индии и стран ЕС будут способствовать повышению нефтяных котировок.