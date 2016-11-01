Москва, 1 ноября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Два первых месяца осени заставили доллар и евро основательно понервничать, а рубль — подорожать. Летний умеренный рост плавно перешел в осеннее ралли. 31 октября на бирже за доллар США давали 62,76 рубля, а за евро — 68,32 рубля. Примечательно, что курс рубля к евро преодолел психологически значимый уровень в 70 рублей, соответственно, у рубля есть дальнейший потенциал роста. А курс рубля к доллару постепенно движется к 60 рублям, что, по мнению экспертов ряда глобальных инвестиционных банков, является «справедливой стоимостью» рубля, то есть в настоящее время курс рубля представляется им, и нам в том числе, немного заниженным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

С начала сентября до конца октября 2016 года рубль укрепился к доллару на 4,7%, а к евро поднялся на целых 7,2%. А с начала 2016 года рубль вырос к доллару на 15,6%, а к евро — на 14,7%. Если летом рубль повышался к мировым валютам размеренно и даже немного лениво, то в первые два месяца осени рубль, развивший приличную скорость роста, заставил доллар и евро уступить ему дорогу.

Какие же факторы способствовали укреплению рубля к доллару и евро этой осенью? Пожалуй, главный из них — резкий рост цены на нефть. Нефть сорта Brent в сентябре — октябре подорожала на 12,6% и теперь торгуется выше $51 за баррель, а ведь еще в июле — августе текущего года даже уровень в $50 за баррель многим казался труднодостижимым.

Однако в последний день октября нефть корректируется вниз, что связано и со слишком нервозными ожиданиями решения ФРС США по процентной ставке 2 ноября, и с тем, что ОПЕК пока не продемонстрировала четких сигналов о согласии заморозить добычу нефти на заседании, назначенном на 30 ноября. По всей видимости, ФРС на этом заседании опять откажется от повышения ставки, однако общая нервозность мировых валютных рынков повлияет на рубль.

До конца ноября курс рубля к доллару будет колебаться в коридоре 61−63, а курс рубля к евро — в диапазоне 67−69.