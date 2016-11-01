Москва, 1 ноября, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Brent с самого начала недели просела на 4,3%. 31 октября появились новости о том, что 23 октября в Эр-Рияде обсуждались конкретные цифры сокращения добычи — на 4% от пиковых значений. Однако это не смогло подбодрить нефть, считает Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club, потому что Россия четко дала понять, что готова заморозить добычу, но на урезание идти не согласна.

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«По сути, это раскол и высокие шансы срыва каких-либо соглашений по сценарию, который наблюдался в апреле с Саудовской Аравией и Ираном в главных ролях. Слова «если сокращать, то сокращать всем» одного из источников только подтверждают сложность ситуации», — отметила Афанасьева.

«Усугубило все происходящее исследование от Reuters, показавшее рекорд объемов добычи, достигнутый странами ОПЕК в октябре. Показатель в этом месяце вырос на 130 тыс. баррелей до 33,82 млн в день. В таких условиях и при таком резком пробое сильной психологической поддержки 50,30 долл./баррель вряд ли Brent быстро вернется обратно в район 52,00. Однако коррекция после столь масштабного падения не исключена. Ближайшей целью может стать отметка 49,50 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, цены на нефть 1 ноября перешли к росту после резкого падения (на 3%) в предыдущие сессии. Цена на нефть марки Brent выросла на 31 цент — до $48,92. Нефть марки WTI выросла на 9 центов — до $46,95 за баррель. На предыдущей сессии цена упала почти на 4% — до $46,86.