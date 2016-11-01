Киев, 1 ноября, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление, предусматривавшее увеличение зарплаты парламентариев в два раза. Позже руководители фракций выступили за отмену постановления, сообщает пресс-служба аппарата украинского парламента.

Питер Брейгель (Старший). Безумная Грета. 1562

Повышение зарплат депутатов должно было произойти 1 ноября, соответствующее постановление было принято по итогам рассмотрения законопроекта «О Государственном бюджете Украины на 2017 год». Однако, как отметил Парубий, многие депутаты не были знакомы с содержанием и сутью документа.

«Ситуация, которая сложилась в связи с принятием парламентом этого решения, свидетельствует о том, что мы допустили ошибку», — сказал он.

В ходе совещания депутатских фракций и групп было решено исключить пункты, касающиеся повышения зарплат депутатам, из постановления. Как отметил Парубий, это говорит о том, что парламент умеет «признавать ошибки и быстро реагировать».

Как уточняют «Известия», после увеличения ежемесячная зарплата спикера парламента должна была составлять 48 тыс. гривен ($1850), депутата — 36 тыс. гривен ($1400). При этом размер минимальной зарплаты на Украине достигает лишь 1450 гривен ($56).