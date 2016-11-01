Москва, 1 ноября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Пара USD/RUB достигла верхней границы того самого диапазона 61,80—63,50, о котором говорилось последнюю неделю. Дальнейшее движение вверх может быть затруднено, так как основным драйвером роста пары было падение нефти, считает cтарший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Brent 31 октября прошла более 4% вниз, поэтому шансы увидеть столь же активное снижение невелики. Не исключено, что кратковременная пробежка в район 64,00 все же произойдет на росте спроса на доллар США. Однако возможно, что движение будет носить продолжительный характер. 1 ноября к концу дня пара может вернуться обратно в рамки установившегося диапазона», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 ноября Центробанк РФ повысил официальные курсы американского доллара и европейской валюты по отношению к рублю. Так, стоимость евро к рублю выросла на 60,80 копейки и составила 69,27 рубля. Курс доллара увеличился на 31,37 копейки и достиг показателя 63,22 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась до $48,90.