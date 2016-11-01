Красноярск, 1 ноября, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Ежегодно глава города Красноярска Эдхам Акбулатов встречается с победителями конкурса молодёжных проектов по оформлению городских пространств «Искусство строить Красноярск» — «ИСКРА». В этом году встреча с молодыми дизайнерами и архитекторами, победителями 2016 года, состоялась в центре авторского самоопределения молодежи «Зеркало». В одном из залов этого творческого пространства была представлена арт-галерея реализованных проектов лидеров конкурса «ИСКРА», начиная с 2014 года. Благодаря ребятам преобразились такие общественные пространства, как парк молодежного центра «Пилот», парк Юннатов, левобережная набережная, а также набережная реки Кача.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Встреча главы города Красноярска Эдхама Акбулатова с победителями конкурса молодёжных проектов по оформлению городских пространств «Искусство строить Красноярск»

В этом году «точкой приложения» идей молодых дизайнеров и архитекторов стал парк имени 400-летия Красноярска в рамках концепции «Парк городских воспоминаний». В проектах молодых красноярцев история города представлена в необычном ракурсе.

«Мой проект «14 линия» возвращает горожан в 2012 год. Именно тогда в Красноярске родился миллионный житель, и наш город стал 14-м в стране городом-миллионником. Я разработала арт-объект в виде скамьи из 14 деревянных кубиков, которые могут сдвигаться по направляющим на разное количество человек. Второй мой проект — «Площадь меценатов» призван сохранить имена и добрые дела людей, благодаря которым наш город становится лучше», — поделилась Мария Шумарина, занявшая первое и второе места в номинации «Проектная идея».

Уже не первый год успешно участвует в конкурсе «ИСКРА» Игорь Белоус. Одержав победу в прошлом году, он смог воплотить в жизнь свой проект на набережной реки Кача. На сей раз благодаря талантливому молодому дизайнеру в парке имени 400-летия Красноярска появится арт-объект «Соединение».

«И вновь меня вдохновляла живописная природа нашего города. Арт-объект будет состоять из двух деревянных лавочек, которые соединены между собой единой формой. Смысл заключается в том, что жители большого города должны взаимодействовать между собой, жить сообща. Ведь город — это пространство для творчества, в котором люди могут обмениваться своими идеями и вместе их реализовывать», — говорит Игорь Белоус.

Автор каждого проекта постарался заложить в основу своего арт-объекта не только смысл, но и функциональность, сочетающую в себе как архитектурные, так и технологические новшества. Так, арт-объект «Заряженные камни» даст возможность заряжать гаджеты от солнечных батарей.

Участники встречи вместе с главой города Красноярска обсудили, как преобразится с появлением новых архитектурных форм парк имени 400-летия Красноярска, а также, что необходимо сделать для того, чтобы расширить конкурс, сделать его еще более интересным для молодежи. Так, со следующего года в конкурсе «ИСКРА» появятся две новые номинации: «ландшафтный дизайн» и «художественное оформление».

«Наша задача — поддерживать активных молодых дизайнеров и архитекторов. Важно, чтобы их «точечные» проекты разрастались в нечто масштабное. Тем более что в нашем городе существует немало мест, которые нуждаются в творческом взгляде талантливой молодежи. Практическая польза конкурса «ИСКРА», который мы проводим уже третий год подряд, очевидна. С одной стороны, молодые красноярцы принимают участие в формировании новой эстетики городского пространства. С другой стороны, возникает понимание того, что именно от нас, красноярцев, зависит, каким будет наш город», — отметил Эдхам Акбулатов.

Продолжилась встреча церемонией награждения победителей конкурса «ИСКРА» 2016 года. Глава города Красноярска поблагодарил ребят за стремление и искреннее желание делать наш город более современным и дружелюбным. А в завершение Эдхам Акбулатов на одном из зеркал молодежного центра написал свое пожелание: «Желаю, чтобы «зеркало» отражало позитивные изменения города».