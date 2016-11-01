Москва, 1 ноября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 28 октября закрылись ростом по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,56%, до 63,37 рубля, евро/рубль — на 0,57%, до 69,62 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Рубль подешевел к доллару и евро с открытия торгов вопреки повышению нефтяных котировок на 1,5%, до $50,73. После обновления сессионных максимумов рублёвые пары торговались в боковом тренде до открытия американской сессии. Курс доллар/рубль крутился пять часов около уровня 63,15 рубля, евро/рубль — около 69,20 рубля.

Когда цена на нефть рухнула на 4,5%, до $48,43, российская валюта подешевела к доллару до 63,45 рубля, к евро — до 69,63 рубля. Снижение нефтяных котировок стало отражением провала встречи ОПЕК, которая прошла в выходные дни. Производители нефти не смогли договориться по квотам.

Курс доллара восстановился до ключевого сопротивления 63,50 рубля, цена на нефть сорта Brent снизилась до ключевой поддержки $48,25. Уровень 63,50 рубля хорошо работал с июня месяца. Когда цена находилась выше него, он выступал поддержкой, когда ниже — сопротивлением.

До тех пор, пока курс доллара находится ниже зоны 63,50−63,66 рубля цена может вернуться к уровню 62,80 рубля. Сейчас рубль испытывает на себе давление, но ослабляется к доллару неохотно. Нефть по итогам понедельника подешевела на 2,2%, рубль — на 0,56%. Если сравнивать динамику с 19 октября текущего года, нефть подешевела на 8,8%, рубль — на 1,75%.

Чтобы покупателям открылась дорога к 65,32 рубля должно выполниться два условия: курс должен превысить зону 63,50−63,66 рубля, а цена на нефть упасть ниже $48,25.