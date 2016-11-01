Лондон, 1 ноября, 2016, 08:09 — ИА Регнум. Руководитель службы контрразведки Великобритании (MI5) Эндрю Паркер назвал Россию угрозой для британской стабильности, пишет газета Guardian.

Pixabay.com Шахматы

По словам Паркера, Россия задействует для достижения собственных целей — геополитической экспансии — ряд государственных органов. При этом Москва действует агрессивно, использует не только пропаганду, но и шпионаж, диверсии и хакерские атаки.

«Россия действует во всей Европе и Великобритании. Работа MI5 заключается в том, чтобы противостоять этому», — сказал Паркер.

Паркер утверждает, что российские разведчики работают на территории Великобритании в большом количестве. Москва пытается добыть военные секреты, информацию о промышленных проектах, экономике, внешней и внутренней британской политике.

По словам Паркера, Москва всё определённее ставит себя в оппозицию к Западу, что выражается в конкретных действиях. Отдельно глава службы контрразведки отметил киберугрозы со стороны России.

«В течение многих десятилетий Россия представляла собой скрытую угрозу. Отличие в том, что сейчас все больше и больше доступных методов», — считает он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор ФБР Джеймс Коми выступал против обвинений России в организации хакерских атак на серверы политических организаций США.