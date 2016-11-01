Якутск, 1 ноября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Житель Воронежа решил поставить эксперимент по выживанию в Оймяконском районе Якутии, одном из самых холодных мест на планете. 32-летний Андрей Соловьёв уже более 100 дней ждёт на берегу озера Лабынкыр чудовище, которое по легенде там обитает. У путешественника нет связи, а ближайший населённый пункт находится в 100 километров от озера.

Цитата из к/ф «Легенда о динозавре». Реж. Дзюндзи Курата. 1977. Япония Чудовище в озере

Пообщаться с экстремалом удалось News.Ykt.ru с помощью представителей Оймяконского отделения российского географического общества, которые его навестили. Воронежец рассказал, что ставит эксперимент по выживанию. Его цель — не только дождаться лабынкурского чёрта, который по преданиям обитает в озере, но и проверить себя.

С собой путешественник не взял запасов еды и тёплой одежды — только свитера. Уже в Якутии ему подарили тёплую меховую одежду кухлянку. Питается Андрей Соловьёв в основном самостоятельно выловленной рыбой и заготовленными с осени ягодами. До ледостава он ежедневно купался в озере, а теперь обтирается снегом. Колет дрова, ловит рыбу, часто обходит вокруг озера, ведёт за ним наблюдения.

Холод и голод путешественник не считает большой проблемой. По словам Андрея Соловьёва, трудно ему по другим причинам: «Самое сложное — это психологический фактор. Не физические нагрузки, не колка дров, не ловля рыбы, не добыча еды, а одиночество. Сенсорная депривация, если можно так выразиться, — ограниченный круг эмоций, нет новых впечатлений, все одно и то же изо дня в день. Это самое сложное, если говорить о преодолении себя».

С собой у него нет даже ружья — в основном потому, что тяжёлое, а от ближайшего населённого пункта он шёл пешком. Медведей, оленей, лосей путешественник уже встречал, всё обошлось благополучно. В Якутии Андрей Соловьёв планирует остаться до весны, пережив лютые морозы.

Как сообщало ИА REGNUM, экстремальная зимовка Андрея Соловьёва, возможно, осталась бы не замеченной, если бы случайно не встретил на берегу озера предприниматель Александр Крылов. Путешественник заверил его тогда, что выдержит якутские морозы, не смотря на соседство с озером Лабынкыр полюса холода. «Я подготовлен к этому и физически, и морально. Перед наступлением морозов буду закаляться, заниматься обливанием холодной водой, кроме этого, я занимаюсь йогой. Хотя признаюсь, для меня это будет первый опыт длительной экспедиции», — сказал Андрей Соловьёв.