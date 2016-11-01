Барнаул, 1 ноября, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Барнаулец Иван Драчев в прошедшие выходные был единственным свидетелем того, как молодой лось попал в ледяную ловушку на одной из проток Оби. Чтобы спасти животное, он не пожалел ни сил, ни времени. История о том, как проводилась операция по его спасению, получила уже десятки одобрений в комментариях на сайте «Алтайского рыболовного клуба».

Иван Драчев Спасение лосенка, провалившегося под лед в протоке Оби под Барнаулом

Как следует из рассказа, 30 октября Иван с собакой отправился на одну из проток Оби под Барнаулом, чтобы открыть зимний рыболовный сезон. Погибающее животное он заметил обратном пути.

Иван Драчев Спасение лосенка, провалившегося под лед в протоке Оби под Барнаулом

«Уже практически дошли по перехода протоки, как я что-то заметил боковым зрением, пригляделся и увидел посреди протоки какое-то движение вроде как в полынье. Первое что подумал, что какой-то рыбак провалился — так быстро я на лыжах не бегал, как-будто только мельдонием питался. На пол пути уже понял что это не человек, а животное. Подошли ближе — молодой лосишка. Провалился четко посередине протоки, глубина там полтора-два метра, примерно минут сорок он уже барахтался, полынью разбил большую, но видно что замерз, иногда подплывал и клал морду на лед», — рассказывает Иван Драчев. Помощников в округе, по причине воскресного вечера, не нашлось. Отказали в помощи и сотрудники МЧС, которым по просьбе Ивана, позвонила жена.

«До этого видел на Ютьюбе как мужики спасали лосиху в подобной ситуации, но там лед был толще», — пишет рыбак. Кромка края полыньи, в которой барахтался лось, составляла, по его словам, всего 4 сантиметра.

Иван Драчев Спасение лосенка, провалившегося под лед в протоке Оби под Барнаулом

На помощь пришел отец: он принес якорную веревку и топор. «В голове два варианта — вытаскивать волоком и рубить майну к берегу. Решили начать с первого. Аккуратно помог отцу перейти на другую сторону, сделал лассо и с третьей попытки накинул веревку на шею животного, постарался сделать так, чтоб она его сильно не душила. Начали тянуть, животное удачно перевернулось на бок и передние копыта оказались на льду, таким образом протащили его метров двадцать. Под берегом еще разок маленько провалились, но уже не страшно», — вспоминает Иван Драчев. Дрожащий лосенок какое-то время спокойно лежал возле людей, несмотря на оглушительный лай собаки. Чтобы унять его дрожь, Иван около 30 минут пытался растирать шерсть животного. «Было забавно, когда я рядом присел, он мне морду на колено положил и сопел. В природе животное достаточно опасное, а тут ведь все понимает», — делится наблюдениями рыбак.

Немного окрепнув, лосенок вновь попытался направиться в сторону протоки, потому «спасателям» пришлось потратить еще немного времени, сопровождая его в глубь остова.

«Сами потом присели, даже, и не заметил, что сам малость промок, — адреналин чувство радости зашкалило. С охотой на крупную дичь теперь точно завязал, не смогу стрелять, у них такие глазища доверчивые!», — признался Иван.

Иван Драчев Спасение лосенка, провалившегося под лед в протоке Оби под Барнаулом

Произошедшее ИА REGNUM прокомментировали в пресс-службе МЧС.

«Иногда в спасательный отряд обращаются люди с не совсем обычными просьбами об оказании помощи животным. В данном случае звонки, касающиеся «попавших в беду» собак, кошек и других питомцев поступают не по адресу. Безусловно, можно понять тех, кто из сострадания к братьям нашим меньшим хочет помочь им любой ценой, но всё же обращаться с подобной проблемой в единую службу спасения, к дежурному спасательного отряда — не лучшая мысль. Стоит помнить о том, что в помощи профессиональных спасателей нуждаются попавшие в сложную ситуацию люди, для которых своевременное прибытие сотрудников ПСО — вопрос жизни. Представьте, что именно во время оказания помощи животному где-то может произойти настоящая беда, помощь понадобится пострадавшему человеку, а счет будет идти на секунды», — отметили в МЧС.

Спасатели также напомнили, что каждый выезд спасательной группы — это бюджетные средства, которые выделяются на решение определенных задач и расходоваться, соответственно, должны на выполнение именно этих задач.

«Существует нормативно-правовая база (Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»), в которой эти задачи предельно ясно оговорены. Спасение кошек, собак и все остальные ситуации, которые не представляют угрозы для жизни и здоровья людей, в обязанности спасателей не входят. К тому же рисковать жизнью и здоровьем спасателя-профессионала ради животного не совсем оправданно», — считают в пресс-службе МЧС.

Кстати, буквально за день до описываемого инцидента трагедия на воде произошла близ села Шахи. Неосторожный рыбак утонул, пройдя от берега по тонкому льду около 20 метров. Случайный очевидец произошедшего попытался оказать помощь тонущему, но, к сожалению, безрезультатно.

Чуть раньше неосторожность стала причиной трагичного случая и на протоке реки Обь в районе села Соколово Каменского района Алтайского края. Жертвой тонкого льда стал охотник, который пытался достать подстреленную дичь с обледеневшей речной кромки. Мужчина провалился в воду. Товарищи пытались оказать помощь тонущему, но, к сожалению, не успели.

«Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности. На сегодняшний день лёд на водоемах края остаётся тонким, что представляет большую опасность для жизни и здоровья рыбаков, детей и просто неосторожных граждан. Выходить на лед нельзя! Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, крайне непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, вновь становится пористым и очень слабым», — предупреждают в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.