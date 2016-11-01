Дамаск, 1 ноября, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Танковый снаряд попал в офис ООН, расположенный в западном Алеппо, заявили представители ООН, сообщает 1 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Это ужасно, что здание, в котором находится офис ООН, подверглось нападению», — сказал высокопоставленный чиновник ООН в Сирии Али Аль-Затари.

В результате обстрела были разрушены верхние этажи здания. Информация о пострадавших не поступала. В заявлении ООН не указано, кто именно виновен в обстреле здания.

Напомним, боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наступление в западной части Алеппо несколько дней назад. Боевики пытаются деблокировать восточную часть города, где в заложниках находятся около 275 тыс. человек. Около 8 тыс. боевиков «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окружены правительственными войсками Сирии в восточной части Алеппо.