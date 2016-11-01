Вашингтон, 1 ноября, 2016, 07:32 — ИА Регнум. Директор ФБР Джеймс Коми выступал против обвинений Москвы в организации нападений хакеров на серверы американских политических структур, об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на экс-сотрудника ведомства.

Colin Хакер

По мнению Коми, до выборов президента США осталось слишком мало времени, пояснил источник. В связи с этим ФБР не стоит открыто обвинять российскую сторону во вмешательстве в предвыборный процесс.

Уточняется, что Коми высказал свою позицию «в приватном порядке» и отметил, что обвинения против России, если они все же будут сделаны, не должны упоминать ФБР. При этом глава Бюро расследований не исключил вмешательства иностранного государства в президентскую кампанию в США.

31 октября Гарри Рид, лидер демократического меньшинства в Сенате, потребовал от директора ФБР сделать публичное заявление, касающееся связей кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа и российских властей, которые якобы существуют. Свое заявление сенатор сделал в связи с возобновлением расследования ФБР по делу об электронной переписке Хиллари Клинтон, претендующей на президентский пост от партии демократов.

Ранее глава Госдепартамента Джон Керри заявлял, что со стороны США последует ответ на хакерские атаки. А республиканец Кори Гарднер, возглавляющий подкомитет Сената по кибербезопасности, выступил с намерением внести законопроект о новых ограничениях в отношении России в связи с нападениями хакеров.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил обвинения в причастности России к взломам серверов демократической партии США как попытку использовать российскую тему в президентской кампании США.