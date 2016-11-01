Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2016, 07:30 — ИА Регнум.

Прошедший на ростовском стадионе «Олимп-2» поединок между «Ростовом» и «Атлетико» был достаточно напряженным. Несмотря на минимальную победу испанцев (1:0), хозяевам поля пришлось очень тяжело. Об этом напомнил перед ответной встречей в Мадриде главный тренер донского клуба Иван Данильянц. По его словам, тяжелый календарь не может не сказаться на состоянии игроков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 1 ноября.

Vk.com/fcrostov Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин

«Многие наши футболисты никогда не играли в таком графике. По ходу матчей РФПЛ хотелось поберечь игроков. Ребята устали, перенапряглись, у кого-то травмы и личные причины. Наши возможности ограничены в плане состава. Нужно было сохранить игроков, чтобы они были в состоянии играть», — сказал Данильянц на предматчевой пресс-конференции в столице Испании.

Рулевой команды отметил, что куда важнее отличное моральное и физическое состояние игроков, чем рейтинги.

Напомним, что «Атлетико» из Мадрида сейчас возглавляет группу D в Лиге чемпионов УЕФА. Они безусловные фавориты самого престижного клубного турнира Европы. Какие сюрпризы приготовил лидерам группового этапа «Ростов», станет известно в 22:45. В это время на стадионе «Висенте Кальдерон» начнется футбольная баталия. В Испании желто-синих поддержат около 500 болельщиков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед игрой с испанцами основной состав «Ростова» успел набраться сил и залечить травмы. Матч с пермским «Амкаром» желто-синие проиграли со счетом 1:0, на поле сражался резервный состав ростовчан.

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