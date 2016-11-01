Пекин, 1 ноября, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Власти Австралии и Китая договорились обмениваться данными, связанными с экономическими преступлениями, в рамках борьбы с легализацией доходов преступных группировок и финансированием терроризма, сообщает 31 октября Reuters.

Baike.m.sogou.com Юань

Министр юстиции Австралии Майкл Кинан, который сейчас находится в Пекине, заявил, что соглашение между финансовой разведкой Австралии (AUSTRAC) и китайскими коллегами из центра по борьбе с легализацией преступных доходов (CAMLMAC) позволит более эффективно бороться с международной организованной преступностью.

«Отслеживание денежных потоков является важным элементом в борьбе с организованной преступностью», — сказал Кинан.

Напомним, подозреваемые в коррупции предпочитают скрываться от властей КНР в США, Канаде и Австралии. Правительства этих стран заявили, что КНР нужно будет соблюсти все необходимые юридические процедуры, чтобы вернуть беглецов обратно.

Власти США, Канады и Австралии были огорчены тем, что КНР без их ведома отправила следователей в эти страны для поиска сбежавших коррупционеров.