Якутск, 1 ноября, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Количество заболевших ОРВИ в Якутске расценивается как эпидемическое во всех возрастных группах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, незначительное превышение эпидемических порогов по ОРВИ зафиксировано ещё в четырёх муниципалитетах республики.

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«Эпидемический подъём по итогам мониторинга с 24 по 30 октября связан с вирусами не гриппозной этиологии, — пояснили в Роспотребнадзоре республики. — В целом по региону показатели заболеваемости находятся ниже эпидемических порогов, рассчитанных на этот период».

В Якутии продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 27 октября вакцинированы 332 тысячи жителей республики, что составляет 35% от всей численности населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мирнинском районе ранее жаловались на нехватку вакцины. План вакцинации по району, по данным на 19 октября, был выполнен только на 20,4% потому что вакцину не привозят из Якутска.