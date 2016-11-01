Гонолулу, США, 1 ноября, 2016, 06:56 — ИА Регнум. Команда ученых, осуществляющая строительство крупнейшего в мире телескопа, выбрала испанские Канарские острова в качестве альтернативы для его размещения, сообщает Reuters 1 ноября.

Iflscience.com TMT

Размещение на Канарах может понадобиться в том случае, если ученым не удастся договориться с местными властями и коренными жителями Гавайских островов, которые выступают против строительства 30-метрового Thirty Meter Telescope (TMT) стоимостью $1,4 млрд на вулкане Мауна-Кеа на Большом Гавайском острове.

По словам руководителя проекта Генри Яна, в качестве основной альтернативы вулкану на Гавайях на данный момент выбран остров Ла-Пальма, самый западный из группы Канарских островов, расположенных к западу от Марокко. Ученые рассматривают еще несколько мест размещения супертелескопа, которые не будут «ущемлять» прав коренных малочисленных народов и местных чиновников.