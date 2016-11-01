Лос-Анджелес, США, 1 ноября, 2016, 06:43 — ИА Регнум. Геологическая служба США опубликовала исследование, согласно которому основной причиной разрушительных землетрясений начала ХХ века в Калифорнии могут быть действия нефтяников, сообщает The Wall Street Journal 1 ноября.

Нефтяные вышки в Южной Калифорнии

В исследовании, которое проходит в рамках общественного и научного расследования связей между нефтедобычей и природными катастрофами, были проанализированы данные о буровых установках в штате в начале века, а также обнаружена положительная корреляция между количеством буровых и ростом подземных толчков в Калифорнии между 1920 и 1933 годами.

Авторы исследования считают, что именно действия нефтяников могли послужить причиной 6,4-балльного землетрясения 1933 года, в результате которого погибли 115 человек.

Также геологи сообщают, что риск повторения в США больших катастроф начала века велик — учитывая широкое распространение за последнее десятилетие технологий добычи сланцевой нефти — многократного и разветвленного бурения, гидроразрыва пласта.

Есть риск крупного землетрясения и в самой Калифорнии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября геологи рекомендовали жителям Лос-Анджелеса «не паниковать, но готовиться» к возможному землетрясению магнитудой более 7 баллов в ближайшие месяцы, в связи с аномальной активностью разлома «Сан-Андреас» и обнаружением рядом с ним еще одного молодого центра сейсмической активности.