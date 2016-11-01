Пекин, 1 ноября, 2016, 06:32 — ИА Регнум. Китайские фотошпионы выложили в сеть фото нового минивэна Buick GL8 Avenir, являющегося одной из модификаций недавно представленного Buick GL8 MPV.

Auto.tom.com Buick GL8 Avenir

Avenir, в отличии от базовой версии, получил новую решетку радиатора, отдельную расцетку кузова, а также более «благородные» материалы отделки салона — все элементы интерьера сделаны из натуральных материалов, в том числе кожи и дерева, пишет «Цичэ чжуи».

Сборка Buick GL8 Avenir будет осуществляться в Шанхае на совместном предприятии Shanghai-GM.

Автомобиль получили только одну версию двигателя: 2,0-литровый турбированный мотор, мощностью в 260 л.с. Трансмиссия представлена только 6-ступенчатым «автоматом». Габариты новинки не отличаются от физических размеров «базовой» версии минивэна Buick GL8: 5203×1878×1805мм при колесной базе в 3088мм.

Старт продаж новинки запланирован на 5 ноября. Официальная стоимость Buick GL8 Avenir пока неизвестна, однако, как отмечают специалисты, стоимость новинки составит около 300−400 тыс. юаней.