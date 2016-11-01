Чикаго, США, 1 ноября, 2016, 06:23 — ИА Регнум. «Кровавый уикенд» в «кровавом Чикаго» — прошедшие выходные принесли самое большое число жертв за такой короткий период в году, сообщает USA Today 1 ноября.

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По информации полиции, жертвами уличных разборок за выходные стали 17 человек, не менее 40 получили огнестрельные ранения. Суперинтендант полиции Чикаго Эдди Джонсон сообщил журналистам, что большинство убийств и нападений совершено в черных кварталах, на юге и на западе города.

Среди жертв насилия в выходные дни были 14-летний Демарко Вебстер, расстрелянный в Вест Сайде, и 17-летние близнецы Эдвард Брайант и Эдвин Брайант, убитые рано утром в воскресенье выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля в районе Старого города.

Как сообщало ИА REGNUM, текущий год в Чикаго уже превысил все «рекорды» последних десятилетий по числу убитых в «криминальных разборках».

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Полицейские отмечают, что такого всплеска уличного насилия не было с начала 90-х годов, когда в городе бушевала «крэковая эпидемия». По последним данным, с начала года в Чикаго зафиксировано более 600 убийств, более трех тысяч человек получили ранения.