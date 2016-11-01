Пекин, 1 ноября, 2016, 06:06 — ИА Регнум. В Китае стартовали продажи компактного кроссовера SouEast DX3 SUV. Китайский автоконцерн представил свою новинку весной 2016 г. на Пекинском автосалоне.

Autohome.com.cn SouEast DX3 SUV

Сборка нового SouEast DX3 SUV будет осуществляться на совместном китайско-японском предприятии в провинции Аньхой.

Китайские потребители смогут выбрать одну из двух версий двигателя: 1,5-литровый бензиновый (120 л.с.) и 1,5-литровый турбированный мотор (150 л.с.). Оба двигателя были разработаны в Японии и уже хорошо себя зарекомендовали среди владельцев кроссоверов от Mitsubishi.

В зависимости от версии двигателя, автомобиь будет поставляться как с автоматической, так и с механической трансмиссией. Автомобиль отличается компактными для кроссовера размерами: 4354×1840×1654 мм при колесной базе в 2610 мм, пишет «Цичэ чжицзя».

Стартовая стоимость SouEast DX3 SUV составит 73 тыс. юаней. Самая полная комплектация автомобиля обойдется китайскому покупателю в 100 тыс. юаней.