В Китае стартовали продажи кроссовера SouEast DX3 SUV
Пекин, 1 ноября, 2016, 06:06 — ИА Регнум. В Китае стартовали продажи компактного кроссовера SouEast DX3 SUV. Китайский автоконцерн представил свою новинку весной 2016 г. на Пекинском автосалоне.
Сборка нового SouEast DX3 SUV будет осуществляться на совместном китайско-японском предприятии в провинции Аньхой.
Китайские потребители смогут выбрать одну из двух версий двигателя: 1,5-литровый бензиновый (120 л.с.) и 1,5-литровый турбированный мотор (150 л.с.). Оба двигателя были разработаны в Японии и уже хорошо себя зарекомендовали среди владельцев кроссоверов от Mitsubishi.
В зависимости от версии двигателя, автомобиь будет поставляться как с автоматической, так и с механической трансмиссией. Автомобиль отличается компактными для кроссовера размерами: 4354×1840×1654 мм при колесной базе в 2610 мм, пишет «Цичэ чжицзя».
Стартовая стоимость SouEast DX3 SUV составит 73 тыс. юаней. Самая полная комплектация автомобиля обойдется китайскому покупателю в 100 тыс. юаней.