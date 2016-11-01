Якутск, 1 ноября, 2016, 07:13 — ИА Регнум. Структура прогноза социально-экономического развития по сравнению с предыдущими годами не изменилась, но в ней стоило бы прописать, как будет осуществляться ускоренное развитие экономики. Такое мнение высказал на заседании Совета Федерации сенатор от Якутии Вячеслав Штыров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

naturalogy Дно

«Совершенно ничего не говорится о том, какие цели, задачи, инструменты ставятся и как мы будем осуществлять ускоренное развитие экономики. Совершенно ничего. В принципе в документе констатируется, что мы стоим на дне и дышим в соломинку. И так будем три года стоять. А там — либо ишак умрет, либо правительство сменится», — сказал Вячеслав Штыров.

По его словам, с таким прогнозом социально-экономического развития Россия не сможет решить никаких социальных задач, что чревато тяжёлыми последствиями для страны. Сенатор уверен, что некоторые вопросы усовершенствования экономики государства можно решить уже сейчас, не дожидаясь разработки новой экономической стратегии.

«Экономика нашей страны нуждается в структурной перестройке. Мы должны отойти от преобладания сырьевых отраслей», — убежден Вячеслав Штыров. Для этого, считает он, России необходимо осуществить новую индустриализацию и перейти на шестой технологический уклад, а деньги на это есть. «Внутри страны сложилось достаточно много финансовых ресурсов, которые могли бы пойти на изменение структуры экономики. Депозиты предприятий в несколько раз превышают государственный бюджет Российской Федерации», — пояснил сенатор.

Он предложил переводить в другие отрасли средства предприятий, которые находятся на счетах и не используются из-за ситуации на мировых рынках. Мешает осуществить это, по мнению Вячеслава Штырова, Центробанк РФ, который, боясь инфляции, держит высокой ключевую ставку и ориентируется на товаропроизводителей. Они, в свою очередь, находятся в ожидании запланированного повышения цен на первичные энергоносители и на продукцию естественных монополий. При этом Минэкономразвития РФ планирует повышение тарифов на естественные монополии также в ожидании инфляции, и получается замкнутый круг, уверен сенатор.

Читайте также: «Ключевая ставка ЦБ будет снижена до 10%»

Он призвал заморозить тарифы на естественные монополии на три года. «Это будет первый шаг для того, чтобы оздоровить ситуацию в экономике страны и сделать предпосылки для ее развития», — убежден Вячеслав Штыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее снизить ключевую ставку до 6−8% предлагал директор информационно-аналитического центра «Эксперт» НИ ИРЭС Северо-Восточного федерального университета, кандидат экономических наук Юрий Данилов. «При этом вероятно, что курс рубля может достигнуть 100 рублей за доллар, но зато реальный сектор экономики получит возможность роста за счет привлечения доступных кредитных ресурсов внутри страны. Отечественные предприятия и их продукция станут более конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешних рынках», — отмечал эксперт.