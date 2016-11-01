Вашингтон, 1 ноября, 2016, 04:31 — ИА Регнум. Группа хакеров «Теневые брокеры» (Shadow Brokers) опубликовала данные об IP-адресах десятков организаций, связанных с Агентством национальной безопасности (АНБ) США, сообщает Associated Press 1 ноября.

Хакер

Утечка раскрывает кодовые шифровки АНБ, такие как «Jackladder» и «Dewdrop», а главное, содержит информацию об интернет-протоколах организаций, занятых сбором аналитической информации для АНБ и базирующихся в Японии, Китае и Южной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, первый «слив» секретной информации АНБ от группы «Теневые брокеры» произошел в августе — тогда достоянием общественности стали коды спецслужбы, позволяющие взламывать сервера. Примечательно, что это произошло сразу после заявления главы IT-группы АНБ Роберта Джойса, предложившего «взломать в ответ» хакеров, своровавших информацию с серверов Демократической партии США.

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«Беды» АНБ не ограничиваются атаками анонимных хакеров. На прошлой неделе Агентство обвинило бывшего сотрудника компании Booz Allen Hamilton Гарольда Томаса Мартина III в краже 50 терабайт секретной информации, в том числе данных об американских разведчиках-нелегалах за рубежом. «Крот» работал в той же консалтинговой фирме, что и небезызвестный Эдвард Сноуден, ныне проживающий в России, который в 2013 году опубликовал в американских изданиях секретную информацию АНБ о тотальной слежке за главами государств.