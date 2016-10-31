Мосул, Ирак, 1 ноября, 2016, 02:40 — ИА Регнум. Лидер шиитского ополчения Ирака опасается, что битва за Мосул может оказаться такой же «затяжной и разрушительной», как антитеррористическая кампания в Алеппо, сообщает Reuters 1 ноября.

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«Мы боимся, что Мосул может стать еще одним Алеппо, но мы надеемся, что этого не произойдет», — заявил журналистам Хади аль-Амири, один из лидеров шиитского ополчения Ирака, приступившего к штурму Мосула 30 октября.

Однако журналисты издания не разделяют опасения шиитской милиции.

Во-первых, как сообщает Reuters, Мосул удерживается отрядами «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), которые также действуют в Сирии, но не в Алеппо, где «восточные районы занимают различные массивы сил, враждебных президенту Башару Асаду».

Во-вторых, на разницу между ситуацией в Алеппо и Мосуле также указывает Государственный департамент США. 31 октября официальный представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что в Мосуле «все совершенно по-другому», потому что США «озабоченны судьбой гражданского населения» и «пытаются его защитить», а в Алеппо «основные потери несут оппозиция и гражданские».

В-третьих, согласно материалам Spiegel, в Мосуле, несмотря на активные боевые действия антитеррористической коалиции, продолжается спокойная жизнь мирных жителей, которая вовсе не затронута войной. Правда, репортажи немецкого СМИ основаны на пропагандистских видеороликах ИГИЛ (запрещена в России).

Но можно добавить и «в-четвертых». Мосул не может стать «вторым Алеппо» и с противоположной точки зрения — хотя бы потому, что число мирных жителей в осаждаемой «столице ИГИЛ» (запрещена в России) в пять раз превышает число гражданских в осажденных районах Алеппо, и многие правозащитные организации ожидают, что битва за Мосул может оказаться «крупнейшей гуманитарной катастрофой десятилетия».

К примеру, о наличии 1,5 млн гражданских лиц в городе, из которых не менее 700 тыс. может стать беженцами в «краткосрочной перспективе», еще 30 сентября заявлял Комиссар по правам человека Организации объединенных наций Бруно Геддо, позднее данные цифры были подтверждены представителем Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ ООН) в Ираке Лизой Гранде. К середине октября ООН удалось развернуть вблизи Мосула лагеря всего на 60 тыс. человек, что не помешало началу сухопутной операции армии Ирака, основной силы «антитеррористической коалиции», возглавляемой США.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале битвы за Мосул, который президент США Барак Обама многократно обещал «освободить к концу года».

То, что военная операция по взятию 1,5-миллионного города до сих пор не привела к массовому бегству гражданских лиц, говорит скорее не об «озабоченности судьбой гражданского населения» со стороны атакующих — по информации Генштаба ВС РФ от 25 октября, «коалиция» уже разбомбила школу для девочек, только за первые трое суток операции от ударов ВВС погибли 60 человек, пострадали более 200 — а о низкой интенсивности ведения боевых действий, а то и вовсе о «специфическом» характере войны США в Ираке, когда пропаганда, как можно предположить, полностью скрывает реальную ситуацию.