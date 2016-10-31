Киев, 1 ноября, 2016, 02:32 — ИА Регнум. В Верховную раду Украины внесён проект поправок в законодательство, запрещающих выпуск печатной продукции на языках соседних стран. Документ зарегистрировали главы парламентских комитетов по культуре и свободе слова Руслан Княжицкий и Виктория Сюмар, передаёт украинское издание «Вести».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Ещё одним положением законопроекта предусмотрено, что не менее 75% дневных и вечерних эфиров украинских телеканалов и радиостанций должны вестись на украинском языке.

Кроме этого, из действующего законодательства предлагается исключить пункт о праве СМИ выбирать язык вещания на своё усмотрение и исключить норму о транслировании фильмов и телепередач с субтитрами.

Как передавало ИА REGNUM, 20 октября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ограничении ввоза на территорию страны российских и других книг с «антиукраинским» содержанием. Согласно законопроекту, запрет вводится с целью прекратить «унижение украинского языка и культуры», а также «фальсификацию украинской истории со стороны России». На сегодняшний день, по словам депутатов, более 70% печатной продукции, реализуемой на Украине, производится в России.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что законопроект примут до конца года. Оценивать книги будет общественный экспертный совет при Государственном комитете по вопросам теле‑ и радиовещания — ему импортёров обяжут подавать заявки на ввоз печатной продукции.