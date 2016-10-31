Кишинёв, 1 ноября, 2016, 02:13 — ИА Регнум. Миссия наблюдателей ОБСЕ признала состоявшиеся в Молдавии 30 октября выборы президента открытыми и хорошо организованными. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на пресс-конференции в Кишиневе координатор наблюдателей миссии ОБСЕ Арта Даде.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Центральная избирательная комиссия открыто, а выборы были организованы в соответствии с законом. Первый тур был хорошо организован, все ключевые требования законодательства были выполнены», — сказала Даде.

В то же время местные наблюдатели от неправительственной организации Promo-Lex сообщили о целом ряде нарушений, однако оснований для обвинений в серьезном искажении и фальсификации результатов выборов, по мнению организации, нет.