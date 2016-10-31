Кишинёв, 1 ноября, 2016, 02:06 — ИА Регнум. Прошедшие во второй тур выборов президента Молдавии лидер социалистов Игорь Додон и лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду выступили с посланиями к избирателям. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон призвал лидеров левых партий — «Нашей партии» и Партии коммунистов — мобилизовать силы для победы левого кандидата во втором туре президентских выборов.

Флаг Молдавии

«Давайте объединим усилия. Почему правые могут объединиться, а мы, левые, не можем? Я, в первую очередь, обращаюсь к Усатому, Чубашенко, Воронину. Вы видите, что делают на правом фланге? Давайте оставим в стороне личные амбиции, давайте будем выше всего. Борьба между левыми сейчас укрепит правый фланг. Нам не нужна эта борьба между собой», — сказал Додон. При этом он выразил уверенность, что победит независимо от того, поддержат ли его «нашисты» и коммунисты.

Майя Санду в свою очередь обратилась ко «всем гражданам Молдовы, независимо от политических взглядов и языковой принадлежности» и пообещала «быть президентом для всех». Она выразила намерение бороться с коррупцией и олигархической системой

Лидер Народно-европейской партии, экс-премьер Молдавии Юрий Лянкэ, занявший на выборах четвертое место, уже высказался в поддержку Санду. Также ее поддержал вице-председатель Либеральной партии, мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, призвавший к мобилизации «проевропейских» избирателей.

По предварительным данным Центризбиркома после подсчета 99,47% голосов Игорь Додон набирает 48,22%, Майя Санду — 38,43%, кандидат от «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко — 6,03%, Юрий Лянкэ — 3,11%, лидер либералов Михай Гимпу — 1,8%.