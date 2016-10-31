Вашингтон, 1 ноября, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Директор ФБР Джеймс Коми выступал против обвинений России в организации хакерских атак на серверы политических организаций США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источник.

Республиканцы vs Демократы

По информации телеканала, глава ФБР «в приватном порядке» высказывался против упоминания России в связи с хакерскими атаками до президентских выборов в США. Кроме этого, Джеймс Коми настаивал, чтобы обвинения в адрес Москвы, в случае если они прозвучат, не делались от лица ФБР.

Напомним, 31 октября лидер демократического меньшинства в Сенате Гарри Рид потребовал от Джеймса Коми публично заявить о якобы имеющих место связях кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа с российскими властями. Заявление сенатора прозвучало на фоне возобновления расследования ФБР по делу об электронной переписке кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

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Ранее глава Госдепартамента Джон Керри заявил, что Вашингтон ответит на хакерские атаки на американские учреждения. В свою очередь, глава подкомитета Сената по кибербезопасности, республиканец Кори Гарднер заявлял о намерении внести законопроект о новых санкциях в отношении России в связи с хакерскими атаками.

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