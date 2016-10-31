CNBC: Глава ФБР выступал против обвинений России в кибератаках на США
Вашингтон, 1 ноября, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Директор ФБР Джеймс Коми выступал против обвинений России в организации хакерских атак на серверы политических организаций США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источник.
По информации телеканала, глава ФБР «в приватном порядке» высказывался против упоминания России в связи с хакерскими атаками до президентских выборов в США. Кроме этого, Джеймс Коми настаивал, чтобы обвинения в адрес Москвы, в случае если они прозвучат, не делались от лица ФБР.
Напомним, 31 октября лидер демократического меньшинства в Сенате Гарри Рид потребовал от Джеймса Коми публично заявить о якобы имеющих место связях кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа с российскими властями. Заявление сенатора прозвучало на фоне возобновления расследования ФБР по делу об электронной переписке кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.
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Ранее глава Госдепартамента Джон Керри заявил, что Вашингтон ответит на хакерские атаки на американские учреждения. В свою очередь, глава подкомитета Сената по кибербезопасности, республиканец Кори Гарднер заявлял о намерении внести законопроект о новых санкциях в отношении России в связи с хакерскими атаками.
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