Москва, 1 ноября, 2016, 01:29 — ИА Регнум. В результате атаки боевиков в Алеппо с применением отравляющих веществ 30 октября погибли двое сирийских военнослужащих, пострадали 37 мирных жителей. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корресподент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

«30 октября из района квартала «1070» бандформированиями по территории районов Дахият аль-Асад и Эль-Хамдания в городе Алеппо был нанесен удар снарядами кустарного производства, начиненными отравляющим веществом. Погибло двое сирийских военнослужащих, пострадало не менее 37 мирных жителей», — говорится в документе, распространённом пресс-службой Минобороны России.

Напомним, ранее об обстрелах позиций сирийской армии и отрядов ополчения снарядами с химическим оружием со стороны боевиков, контролирующих Восточный Алеппо, заявили представители ополчения города.

Сообщалось, что боевики в течение нескольких суток атаковали позиции правительственных сил на юго-западе Алеппо. Наиболее ожесточенные бои идут в районе Аль-Асад. где расположена военная академия. Утром 31 октября в командовании Вооружённых сил Сирии заявили, что армии удалось выбить террористов с ряда позиций на юго-западном участке, боевики понесли значительные потери.

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