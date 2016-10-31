Минобороны: При химатаке боевиков в Алеппо пострадали 37 мирных жителей
Москва, 1 ноября, 2016, 01:29 — ИА Регнум. В результате атаки боевиков в Алеппо с применением отравляющих веществ 30 октября погибли двое сирийских военнослужащих, пострадали 37 мирных жителей. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корресподент ИА REGNUM.
«30 октября из района квартала «1070» бандформированиями по территории районов Дахият аль-Асад и Эль-Хамдания в городе Алеппо был нанесен удар снарядами кустарного производства, начиненными отравляющим веществом. Погибло двое сирийских военнослужащих, пострадало не менее 37 мирных жителей», — говорится в документе, распространённом пресс-службой Минобороны России.
Напомним, ранее об обстрелах позиций сирийской армии и отрядов ополчения снарядами с химическим оружием со стороны боевиков, контролирующих Восточный Алеппо, заявили представители ополчения города.
Сообщалось, что боевики в течение нескольких суток атаковали позиции правительственных сил на юго-западе Алеппо. Наиболее ожесточенные бои идут в районе Аль-Асад. где расположена военная академия. Утром 31 октября в командовании Вооружённых сил Сирии заявили, что армии удалось выбить террористов с ряда позиций на юго-западном участке, боевики понесли значительные потери.
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