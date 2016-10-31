Буэнос-Айрес, 1 ноября, 2016, 01:14 — ИА Регнум. 29 октября в Буэнос-Айресе в театре Колон легендарная звезда Голливуда Аль Пачино представил свое шоу «Вечер с Аль Пачино». Все билеты на шоу были распроданы задолго до самого представления. В последний день в кассах осталось только несколько VIP-билетов стоимостью 9800 долл. За эти деньги после представления можно было посетить Коктейль в Золотом зале театра, где присутствовал сам актер, и перекинуться с ним парой слов. Билеты в ложу стоили несколько дешевле — 4400 долл., но они не включали посещение Золотого зала, самые дешевые билеты на галерке стоили 350 долларов.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Аль Пачино в роли «Тони»

Это был аншлаг. Величественный театр Колон в этот вечер был полон знаменитостями. На шоу пришли известные художники, модели, политики. Художник Адриан Суар сидел в ложе центрального балкона с двумя своими детьми, аргентинская актриса и телеведущая Мирта Легран тоже посетила мероприятие. Легенда аргентинского театра и кино Норма Алеандро была одной из приглашенных на шоу.

Во время шоу Аль Пачино провел для зрителей экскурсию по своей жизни с самого раннего детства до сегодняшнего дня. Зрители услышали поучительные истории из жизни актера, узнали о неизвестных страницах его карьеры, погрузились в его собственную вселенную.

Вечер представлял собой постановку от первого лица (с переводом на испанский), в которой актер непринужденно перевоплощался в героев кинофильмов, принесших ему славу: в Майкла Корлеоне из «Крестного отца», неопытного грабителя банков Санни из фильма «Собачий полдень», полковника Слейда из «Запаха женщины».

Перформанс продолжился непосредственным общением со зрителями. Аль Пачино отвечал на вопросы, умело подкачивая публику, когда чувствовал, что градус обратной связи понижается. Стоит отметить, что Аль Пачино пришла поддержать его подруга — аргентинская модель и актриса Лусила Полак. Вопросы и ответы лились на вечере легко и непринужденно, пока не случилось непредвиденное и неприятное обстоятельство.

Одной женщине в зале стало плохо. У нее остановилось сердце. Крики, раздавшиеся из зала, прервали действо. Зрители партера требовали вызвать скорую помощь. Аль Пачино растерялся. В итоге приехала скорая, женщину забрали, а шоу должно было продолжаться. Аль Пачино танцевал танго. Что поделаешь, таковы издержки профессии, отмечает издание La Nacion.

Норма Алеандро покинула шоу еще раньше, чем произошел этот несчастный случай. Она выдержала только 50 мин. «Мне показалось, что это был ужас, — сказала она. — Если ты любишь человека, как актера, то сам он тебя смущает. Он рассказывал неприличные анекдоты. И это была такая глупость! Зал был полон, и многие люди заплатили по 15 тысяч песо. Мне было стыдно, что они с ведущим Хуаном де Пинедой насмехались над нами». Неделей раньше актер Джон Малкович также подверг презентацию шоу резкой критике. «Прийти, чтобы рассказать четыре байки, нет», — сказал он.