Кишинёв, 1 ноября, 2016, 01:06 — ИА Регнум. Посла Украины в Молдавии Ивана Гнатишина вызвали в Киев для консультаций. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, назвавший это «важной информацией». Причин такого шага Цеголко не сообщил.

Дмитрий Налбандян. Море. Чайки. 1987

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Молдавии Иван Гнатишин выступил с критикой заявления кандидата в президенты Молдавии от Партии социалистов Игоря Додона, констатировавшего, что Крым принадлежит России. В интервью Укринформ Гнатишин призвал молдавских политиков воздержаться во внутриполитической борьбе от «спекуляций на украинскую тематику».

«Непонятной остается позиция отдельных молдавских политиков, которые признают законной аннексию Россией Крыма в ситуации существования в Молдове территории, неподконтрольной центральной власти», — сказал Гнатишин, отметив, что по той же логике Приднестровье также «претендует на признание с перспективой присоединения к РФ».