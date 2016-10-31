Грозный, 1 ноября, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает неприемлемыми предложения Минфина России по бюджету республики на 2017 год, которые предусматривают сокращение расходов. Об этом он написал 31 октября на своей странице в Instagram по итогам совещания с премьер-министром, председателем парламента и руководителями ведомств республики.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Премьер-министр подробно проинформировал о работе по согласованию проекта бюджета ЧР с Минфином РФ. Возникает много вопросов. Нас не может устраивать предлагаемый Минфином РФ вариант проекта бюджета», — написал Кадыров.

«В предыдущие годы, учитывая экономическую обстановку в стране, мы соглашались со всеми предложениями Минфина. Несмотря на исключительно тяжёлую послевоеннуюситуацию, бюджет Чечни был секвестирован. Мы и с этим согласились», — отметил глава Чечни.

По его словам, во многих регионах, «где и в помине не было войны», бюджеты были полностью одобрены с учётом предложений властей субъектов. Кадыров отметил, что если и дальше продолжится практика урезания бюджета, республика не сможет развиваться и выполнить взятые на себя социальные обязательства.

«Я предложил в проекте бюджета определить самые приоритетные направления, развитие которых имеет особое значение. Одновременно поручил держать на жёстком контроле вопросы привлечения инвестиций, расширения налогооблагаемой базы», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни дал поручение премьер-министру республики Абубакару Эдельгериеву более предметно на федеральном уровне заняться вопросами бюджета и федеральных целевых программ, которые, по мнению чеченского руководства, должны быть возобновлены.