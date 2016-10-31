Прага, 1 ноября, 2016, 00:25 — ИА Регнум.



Минобороны.рф Высокие технологии

«Россия создала военный Интернет. Недавно российская армия завершила разработку новой системы передачи данных, которая является аналогом Интернета. Через несколько месяцев к ней будут подсоединены все военные объекты, воинские части и гарнизоны. Установка программного обеспечения и оборудования была практически завершена в конце лета, в настоящее время сеть находится в опытной эксплуатации и расширяет число пользователей», — передает газета Haló noviny(HN).

«Система не подключена к международной сети Интернет. Новый российский военный интернет доступен только на компьютерах, защищенных от несанкционированного проникновения. Его контролирует специальный отдел российского Генерального штаба, который отвечает за сохранение государственной тайны. Передача информации осуществляется по принципу электронной почты, каждый уполномоченный участник может писать и получать сообщения от разных адресатов. Почта надежно шифруется. Сеть, используемая в основном военными, сейчас обслуживается компанией «Ростелеком». Но Министерство обороны планирует расширить свою собственную интернет-инфраструктуру».

Хотя, по мнению экспертов, Россия, не является страной-лидером в разработке высоких интернет-технологий, ее войска довольно хорошо пользуются не только военным сетями, но и каналами общего пользования, будучи при этом надежно защищены от несанкционированного проникновения и взлома. При этом эксперты отмечают также легкость, с которой российские хакеры крадут чужие данные, добавляет HN.