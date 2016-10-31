Санкт-Петербург, 1 ноября, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Акция памяти жертв авиакатастрофы над Синаем прошла вечером 31 октября 2016 года на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Акция на Дворцовой площади

Она завершила череду памятно-траурных мероприятий, которыми город на Неве вспомнил 224-х погибших от взрыва на борту российского самолета в небе Египта ровно год назад, 31 октября 2015-го.

Утром в понедельник в Троицком и Исаакиевском соборах были отслужены панихиды, над городом 224 раза пробил большой колокол Исаакия. Днем в БКЗ «Октябрьский» прошел общедоступный концерт-реквием в память о погибших пассажирах и членах экипажа А321.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Акция на Дворцовой площади

Вечером эстафету памяти приняла Дворцовая площадь, на которой год назад, после катастрофы, возник стихийный народный мемориал из живых цветов и детских игрушек, которые люди несли в память о тех, чьи жизни оборвал трагический рейс.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Акция на Дворцовой площади

Сегодняшняя траурная акция началась с минуты молчания. После этого пришедшие люди выстроились на площади, изобразив живой цепочкой номер рейса, разбившегося год назад.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Акция на Дворцовой площади

В 20:00, как и было запланировано, была отключена на 15 минут архитектурно-художественная подсветка Дворцовой площади. Люди осветили ее горящими свечами, файерами и экранами мобильных телефонов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Акция на Дворцовой площади

На специальном экране транслировались имена всех жертв катастрофы и фотографии ушедших в небо пассажиров и членов экипажа. Их было 224. При этом 180 человек были жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В самолете вместе с ними летели жители Архангельской, Новгородской, Мурманской, Псковской, Смоленской, Тамбовской областей, Алтайского края, республика Карелия и Удмуртия, граждане Украины и Белоруссии.